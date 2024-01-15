

Сандро Базадзе по-прежнему уверенно лидирует в мировом рейтинге фехтования

15.01.2024 19:29





После Гран-при в Тунисе Международная федерация фехтования (FIE) опубликовала обновленный рейтинг фехтовальщиков.



Сандро Базадзе занимает первое место среди мужчин с 266 очками. На второй позиции расположился венгерский трехкратный олимпийский чемпион Арон Силаг (174), отстающий от грузинского фехтовальщика на 92 очка.



Напоминаем, что Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на Гран-при Туниса.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





