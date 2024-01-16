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Сборная Грузии и легенды итальянского «Интера» сыграют 7 марта
16.01.2024 12:22
Известна дата матча первой игры нового проекта Legend Series между сборной Грузии и легендами "Интера" - футболисты-ветераны встретятся 7 марта, - сообщают организаторы матча.
Встреча пройдет на «Батуми Арене», а состав команд известен лишь частично — от Грузии выступят Шота Арвеладзе, Георгий Кинкладзе, Леван Кобиашвили и Темур Кецбая. Пока неизвестно, сыграет ли Каха Каладзе.
По данным организаторов матча, в составе легенд «Интера» будут играть обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, один из лучших игроков всех времен и действующий вице-президент миланского клуба Хавьер Дзанетти, чемпион мира 2006 года Марко Матерацци и аргентинец Эстебан Камбьяссо, а также девять игроков команды Жозе Моуринью, выигравшей трэбл.
Продажа билетов на матч между сборной Грузии и легендой «Интера» начнется 22 января на TKT.GE.
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