|
|
|
Хвича Кварацхелия занял 10-е место в списке лучших футболистов FIFA
16.01.2024 19:34
Хвича Кварацхелия занял 10-е место в списке лучших футболистов FIFA.
Всего в рейтинг вошли 12 футболистов. Лучшим футболистом по версии FIFA стал Лионель Месси.
Хвича Кварацхелия — единственный грузинский футболист в рейтинге FIFA.
Кстати. В декабре 2023-го гол Хвичи Кварацхелии признали лучшим в чемпионате Италии — 2022/23. А в октябре Кварацхелия занял 17-е место в списке номинантов на «Золотой мяч».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна