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Хвича Кварацхелия занял 10-е место в списке лучших футболистов FIFA


16.01.2024   19:34


Хвича Кварацхелия занял 10-е место в списке лучших футболистов FIFA.

Всего в рейтинг вошли 12 футболистов. Лучшим футболистом по версии FIFA стал Лионель Месси.

Хвича Кварацхелия — единственный грузинский футболист в рейтинге FIFA.

Кстати. В декабре 2023-го гол Хвичи Кварацхелии признали лучшим в чемпионате Италии — 2022/23. А в октябре Кварацхелия занял 17-е место в списке номинантов на «Золотой мяч».


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