

Хвича Кварацхелия занял 10-е место в списке лучших футболистов FIFA

16.01.2024 19:34





Хвича Кварацхелия занял 10-е место в списке лучших футболистов FIFA.



Всего в рейтинг вошли 12 футболистов. Лучшим футболистом по версии FIFA стал Лионель Месси.



Хвича Кварацхелия — единственный грузинский футболист в рейтинге FIFA.



Кстати. В декабре 2023-го гол Хвичи Кварацхелии признали лучшим в чемпионате Италии — 2022/23. А в октябре Кварацхелия занял 17-е место в списке номинантов на «Золотой мяч».





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