

Первая победа сборной Грузии на ЧЕ по гандболу

16.01.2024 19:54









Это была первая победа сборной Грузии на ЧЕ по гандболу- ведь наша команда впервые в истории участвовала в финальной части ЧЕ. 11 января сборная Грузии в равной борьбе проиграла сильной команде Нидерландов ( 29:34) , а 13 января – уступила действующему Чемпиону Европы сборной Швеции (26:42). Швеция стала победителем группы, победив 15 января Нидерланды, обе сборные , как и две лучшие команды из остальных 5 групп ЧЕ вышли в следующий раунд ЧЕ, который завершится 28 января.



Сборная Боснии и Герцеговины, как и наша команда, проиграла встречи Швеции и Нидерландам, так что матч 15 января был важен для определения команды, которая заняла бы третье место в группе. В случае ничьи Грузия заняла бы третье место в группе, так как у нашей команды была лучшая разница мячей. Но многочисленные поклонники сборной Грузии надеялись на то, что наша команда сумеет одержать первую победу на ЧЕ по гандболу. Так оно и вышло –наши победили со счетом 22:19.





Тяжелое начало матча



Начало матча оказалось неудачным для Грузии- соперник повел в счете 8:2, но во второй половине первого тайма наша команда перехватила инициативу и сумела на последний секунде тайма после броска Ираклия Кбилашвили сравняла счет 9:9.



В начале второго тайма боснийцы вновь вышли вперед 13:10. В этот момент блестяще сыграл 27 летний вратарь сборной Грузии Зураб Цинцадзе- он не только отразил два пенальти , но после каждого пенальти отбил и дополнительные удары боснийцев. Зрители овациями встретили чудесную игру Цинцадзе, этот момент стал переломным в игре. Грузинские гандболисты вскоре не только сравняли счет , но и вышли вперед. Боснийцы, поддерживаемые с трибун примерно 1 500 своих соотечественников, несколько раз либо сравнивали счет либо сокращали счет до минимума, но сборная Грузии была в этот вечер неудержима. Наша команда под овации своих поклонников и поддержке большинства германских зрителей уверенно довела матч до победы -22:19.



В сборной Грузии отличились Георгий Цховребадзе (7 голов), Георгий Дихаминджия ( 5 ), Ираклий Кбилашвили, Теймураз Орджоникидзе и Эрекле Арсенашвили (по 3), один гол на счету Хазейна Рустамова.



Цинцадзе-лучший игрок матча



Зураб Цинцадзе под овации зрителей , почти до отказа заполнивших трибуны «SAP Arena» , был объявлен лучшим игроком матча. Он не только много раз спасал команду, в том числе и во время вышеназванных пенальти, но в один момент в конце матча умело перехватил мяч вдали от своих ворот и выдал блестящий голевой пас партнеру по сборной. Поэтому никто не сомневался в том, что Цинцадзе будет назван лучшим игроком матча.



Кстати, второй голкипер нашей сборной Давид Никабадзе , когда заменял в воротах Зураба, также сыграл уверенно и пару раз спас команду.



Каландадзе о матче, об игроках и фанах



Главный тренер сборной Грузии, титулованный в прошлом гандболист Тите Каландадзе заявил, что «наша команда тщательно готовилась к матчу 15 января и сделала все для того, чтобы одержать победу». Он поблагодарил игроков сборной за «красивую и самотверженную игру» и поблагодарил также весь штаб команды, сказав особое спасибо поклонникам нашей сборной. «Очень приятно то, что сборная Грузии , впервые участвовавшая в ЧЕ, сумела одержать первую победу на этом же первенстве», -сказал Каландадзе.



Помощником главного тренера нашей сборной является бывший голкипер национальной команды Шота Тевзадзе.





Фаны сборной Грузии



За сборную Грузии в Манхайме болели десятки фанов нашей команды –как проживающие в Германии соотечествннники, так и специально прибывшие из Грузии поколонники. Среди фанов сборной Грузии на всех матчах в Манхайме были Генеральный консул Грузии в Штутгарте Леван Гвачлиани, консул Грузии в том же городе Захария Мегрелишвили, на первых двух играх нашей сборной на трибуне вышеназванной арены были консул Грузии в Франкфурте-на Майне Майя Абулашвили и находившаяся в те дни в Мангейме министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани. Как отметили представители ФГГ, Тея Цулукиани в ранге руководителя вышеназванного министерства «оказывает необходимую поддержку как Федерации гандбола Грузии, так и национальной сборной страны».



За сборную Грузии в матче с Швецией болел и проживающий с 1993 года в Германии бывший футболист клубов Грузии (зугдидских «Динамо и «Одиши», тбилисского «Динамо», кутаисского «Торпедо», батумского «Динамо» и сухумского фк «Цхуми» ), бывший игрок сборной Грузии, уроженец Зугдиди Мэлор Бигвава( с 1993 по 2008 годы играл в клубах низших дивизионов ФРГ), а во встрече с Боснией - футболист национальной сборной Грузии и германского клуба "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе.



За сборные Нидерландов,Швеции и Боснии болели сотни фанов, прилетевшие из разных городов этих стран, но с учетом того, что за Грузию болели большинство германских зрителей, у нашей команды было больше поклонников , чем у соперников. Германские зрители объясняли симпатии сборной Грузии несколькими факторами:1) Грузия –дебютант ЧЕ , а дебютанту нужно особое внимание. 2) Грузия-небольшая страна с большими традициями гандбола. 3) Лидером сборной Грузии является Георгий Цховребадзе ( ему в феврале исполнится 23 года), который в последние полгода отлично играет за германский «Гуммерсбах» и успел завоевать симпатии миллионов поклонников гандбола. Цховребадзе был назван лучшим игроком матча Грузия-Нидерланды, он результативно сыграл и в двух остальных матчах.



На открытии ЧЕ в Дюссельдорфе (10 января) по приглашению Европейской федерации гандбола находились президент ФГГ Вахтанг Мейпариани ( капитан сборной Грузии в 1990-х годах) и председатель комитета спорта и молодежи парламента Грузии Ираклий Медзмариашвили (двукратный чемпион Грузии, игрок юношеской сборной Грузии и дубля знаменитой команды «Буревестник» Тбилиси в 1979-1981 годах). С утра 11 января Мейпариани и Медзмариашвили находились в Манхейме, где период матчей группового этапа ЧЕ также находились вице-президент ФГГ, ветеран гандбола Грузии (двукратный чемпион страны и бывший голкипер юношеской сборной республики) Леван Салуквадзе, бывший игрок сборной Грузии, экс-главный тренер молодежных и национальных сборных страны Ираклий Кекелидзе и многолетний поклонник гандбола, руководитель одного из отделов консульского департамента МИД Грузии Бека Зарандия.



17 января рано утром сборная Грузии, руководители ФГГ и члены делегации вернутся в Тбилиси . ЧЕ в Германии завершится 28 января.





Тенгиз Пачкория, из Мангейма специально для «

Фото –Зураб Цинцадзе и Тенгиз Пачкория после матча 15 января Мужская национальная сборная Грузии по гандболу красивой победой завершила свое выступление наа Чемпионате Европы в Германии- 15 января вечером в третьем матче группового этапа в Манхайме наша команда со счетом 22:19 выиграла у опытной сборной Босния и Герцеговина. Грузия показала в этом матче волю к победе, техничную и зрелищную игру и после этой победы заняла третье место в группе.Это была первая победа сборной Грузии на ЧЕ по гандболу- ведь наша команда впервые в истории участвовала в финальной части ЧЕ. 11 января сборная Грузии в равной борьбе проиграла сильной команде Нидерландов ( 29:34) , а 13 января – уступила действующему Чемпиону Европы сборной Швеции (26:42). Швеция стала победителем группы, победив 15 января Нидерланды, обе сборные , как и две лучшие команды из остальных 5 групп ЧЕ вышли в следующий раунд ЧЕ, который завершится 28 января.Сборная Боснии и Герцеговины, как и наша команда, проиграла встречи Швеции и Нидерландам, так что матч 15 января был важен для определения команды, которая заняла бы третье место в группе. В случае ничьи Грузия заняла бы третье место в группе, так как у нашей команды была лучшая разница мячей. Но многочисленные поклонники сборной Грузии надеялись на то, что наша команда сумеет одержать первую победу на ЧЕ по гандболу. Так оно и вышло –наши победили со счетом 22:19.Начало матча оказалось неудачным для Грузии- соперник повел в счете 8:2, но во второй половине первого тайма наша команда перехватила инициативу и сумела на последний секунде тайма после броска Ираклия Кбилашвили сравняла счет 9:9.В начале второго тайма боснийцы вновь вышли вперед 13:10. В этот момент блестяще сыграл 27 летний вратарь сборной Грузии Зураб Цинцадзе- он не только отразил два пенальти , но после каждого пенальти отбил и дополнительные удары боснийцев. Зрители овациями встретили чудесную игру Цинцадзе, этот момент стал переломным в игре. Грузинские гандболисты вскоре не только сравняли счет , но и вышли вперед. Боснийцы, поддерживаемые с трибун примерно 1 500 своих соотечественников, несколько раз либо сравнивали счет либо сокращали счет до минимума, но сборная Грузии была в этот вечер неудержима. Наша команда под овации своих поклонников и поддержке большинства германских зрителей уверенно довела матч до победы -22:19.В сборной Грузии отличились Георгий Цховребадзе (7 голов), Георгий Дихаминджия ( 5 ), Ираклий Кбилашвили, Теймураз Орджоникидзе и Эрекле Арсенашвили (по 3), один гол на счету Хазейна Рустамова.Цинцадзе-лучший игрок матчаЗураб Цинцадзе под овации зрителей , почти до отказа заполнивших трибуны «SAP Arena» , был объявлен лучшим игроком матча. Он не только много раз спасал команду, в том числе и во время вышеназванных пенальти, но в один момент в конце матча умело перехватил мяч вдали от своих ворот и выдал блестящий голевой пас партнеру по сборной. Поэтому никто не сомневался в том, что Цинцадзе будет назван лучшим игроком матча.Кстати, второй голкипер нашей сборной Давид Никабадзе , когда заменял в воротах Зураба, также сыграл уверенно и пару раз спас команду.Главный тренер сборной Грузии, титулованный в прошлом гандболист Тите Каландадзе заявил, что «наша команда тщательно готовилась к матчу 15 января и сделала все для того, чтобы одержать победу». Он поблагодарил игроков сборной за «красивую и самотверженную игру» и поблагодарил также весь штаб команды, сказав особое спасибо поклонникам нашей сборной. «Очень приятно то, что сборная Грузии , впервые участвовавшая в ЧЕ, сумела одержать первую победу на этом же первенстве», -сказал Каландадзе.Помощником главного тренера нашей сборной является бывший голкипер национальной команды Шота Тевзадзе.За сборную Грузии в Манхайме болели десятки фанов нашей команды –как проживающие в Германии соотечествннники, так и специально прибывшие из Грузии поколонники. Среди фанов сборной Грузии на всех матчах в Манхайме были Генеральный консул Грузии в Штутгарте Леван Гвачлиани, консул Грузии в том же городе Захария Мегрелишвили, на первых двух играх нашей сборной на трибуне вышеназванной арены были консул Грузии в Франкфурте-на Майне Майя Абулашвили и находившаяся в те дни в Мангейме министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани. Как отметили представители ФГГ, Тея Цулукиани в ранге руководителя вышеназванного министерства «оказывает необходимую поддержку как Федерации гандбола Грузии, так и национальной сборной страны».За сборную Грузии в матче с Швецией болел и проживающий с 1993 года в Германии бывший футболист клубов Грузии (зугдидских «Динамо и «Одиши», тбилисского «Динамо», кутаисского «Торпедо», батумского «Динамо» и сухумского фк «Цхуми» ), бывший игрок сборной Грузии, уроженец Зугдиди Мэлор Бигвава( с 1993 по 2008 годы играл в клубах низших дивизионов ФРГ), а во встрече с Боснией - футболист национальной сборной Грузии и германского клуба "Карлсруэ" Буду Зивзивадзе.За сборные Нидерландов,Швеции и Боснии болели сотни фанов, прилетевшие из разных городов этих стран, но с учетом того, что за Грузию болели большинство германских зрителей, у нашей команды было больше поклонников , чем у соперников. Германские зрители объясняли симпатии сборной Грузии несколькими факторами:1) Грузия –дебютант ЧЕ , а дебютанту нужно особое внимание. 2) Грузия-небольшая страна с большими традициями гандбола. 3) Лидером сборной Грузии является Георгий Цховребадзе ( ему в феврале исполнится 23 года), который в последние полгода отлично играет за германский «Гуммерсбах» и успел завоевать симпатии миллионов поклонников гандбола. Цховребадзе был назван лучшим игроком матча Грузия-Нидерланды, он результативно сыграл и в двух остальных матчах.На открытии ЧЕ в Дюссельдорфе (10 января) по приглашению Европейской федерации гандбола находились президент ФГГ Вахтанг Мейпариани ( капитан сборной Грузии в 1990-х годах) и председатель комитета спорта и молодежи парламента Грузии Ираклий Медзмариашвили (двукратный чемпион Грузии, игрок юношеской сборной Грузии и дубля знаменитой команды «Буревестник» Тбилиси в 1979-1981 годах). С утра 11 января Мейпариани и Медзмариашвили находились в Манхейме, где период матчей группового этапа ЧЕ также находились вице-президент ФГГ, ветеран гандбола Грузии (двукратный чемпион страны и бывший голкипер юношеской сборной республики) Леван Салуквадзе, бывший игрок сборной Грузии, экс-главный тренер молодежных и национальных сборных страны Ираклий Кекелидзе и многолетний поклонник гандбола, руководитель одного из отделов консульского департамента МИД Грузии Бека Зарандия.17 января рано утром сборная Грузии, руководители ФГГ и члены делегации вернутся в Тбилиси . ЧЕ в Германии завершится 28 января.Тенгиз Пачкория, из Мангейма специально для « Грузия Online Фото –Зураб Цинцадзе и Тенгиз Пачкория после матча 15 января





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