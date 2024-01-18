

В 2023 году водительские права в Грузии получили 27 277 человек

18.01.2024 11:33





В 2023 году водительские права получили 27 277 человек - среди них есть и граждане зарубежных стран, из них 99 - граждане России, 40 - Индии, 18 - Украины и 31 - Азербайджана.



Конкретнее же, по статистическим данным МВД, в первом квартале прошлого года в Грузии водительские права были выданы 5746 лицам; во втором квартале - 7 299; в третьем квартале права получили 7420 человек, а за последние три месяца года - 6812.



Что касается данных последнего квартала детальнее, то, по статистике, за этот период больше всего - 2226 водительских удостоверений было выдано в Тбилиси.



Кроме того, в указанный период (октябрь, ноябрь, декабрь) среди получивших водительские права есть граждане России, Украины, Азербайджана, Индии, Беларуси и Турции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





