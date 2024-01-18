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В 2023 году водительские права в Грузии получили 27 277 человек


18.01.2024   11:33


В 2023 году водительские права получили 27 277 человек - среди них есть и граждане зарубежных стран, из них 99 - граждане России, 40 - Индии, 18 - Украины и 31 - Азербайджана.

Конкретнее же, по статистическим данным МВД, в первом квартале прошлого года в Грузии водительские права были выданы 5746 лицам; во втором квартале - 7 299; в третьем квартале права получили 7420 человек, а за последние три месяца года - 6812.

Что касается данных последнего квартала детальнее, то, по статистике, за этот период больше всего - 2226 водительских удостоверений было выдано в Тбилиси.

Кроме того, в указанный период (октябрь, ноябрь, декабрь) среди получивших водительские права есть граждане России, Украины, Азербайджана, Индии, Беларуси и Турции.


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