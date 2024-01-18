

Клинический директор Vivamed по-своему интерпретирует отчет ЕКПП по ситуации в клинике

18.01.2024 19:34





«Основной задачей нашей клиники является забота о здоровье пациента, защита его прав, проведение адекватных исследований и соответствующее лечение. В заключении «Европейской комиссии по превенции пыток» также отражено, что любой пациент в клинике «Вивамеди», в том числе заключенный, имеет полный доступ к медицинским услугам, — заявил медицинский директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе.



По словам Чхаидзе, «Вивамеди» — многопрофильная клиника, поэтому определенные специалисты приглашаются на основании контракта.



«Любой пациент, в том числе и заключенный, имеет полный доступ к медицинским сервисам, включая как лабораторные, так и инструментальные исследования, и их лечение осуществляется в соответствии с международными рекомендациями, что для нас очень важно, мы довольны этим заключением. Что касается рекомендаций, то речь шла о приеме на работу в клинику психиатра и психолога. Мы многопрофильная клиника, мы не психиатрическая клиника, поэтому у нас на контрактной основе приглашаются отдельные специалисты, в том числе психиатр. Когда пациенту необходима психиатрическая помощь, мы на основании контракта приглашаем специалиста, пациента консультируют и назначают адекватное лечение. Специалистов узкого профиля, будь то психиатр, дерматолог и т.д., мы приглашаем их на контрактной основе. У нас квадратный метр рассчитан для каждого пациента, что полностью укладывается в стандарты. Что касается конкретного пациента, господина Саакашвили, то он помещен в двухкомнатную палату, поэтому об объеме говорить не приходится. То, что в документе отмечаются их претензии относительно окружающей среды, не является нашей компетенцией, это регулируется соответствующим ведомством, это их прерогатива», — заявил Чхаидзе.



Европейский комитет по превенции пыток публикует оценку состояния Саакашвили и других заключенных-пациентов клиники «Вивамеди» и дает определенные рекомендации.





Источник: SOVA

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