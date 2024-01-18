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Британский специалист Ричард Кокерилл возглавит сборную Грузии по регби
18.01.2024 19:38
53-летний английский специалист Ричард Кокерилл станет новым главным тренером сборной Грузии по регби.
Кокерилл в разное время работал в «Монпелье», «Тулоне», «Эдинбурге» и в тренерском штабе сборной Англии.
Сборную Грузии по регби возглавил Леван Маисашвили. Он покинул эту должность в октябре прошлого года.
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