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Британский специалист Ричард Кокерилл возглавит сборную Грузии по регби


18.01.2024   19:38


53-летний английский специалист Ричард Кокерилл станет новым главным тренером сборной Грузии по регби.

Кокерилл в разное время работал в «Монпелье», «Тулоне», «Эдинбурге» и в тренерском штабе сборной Англии.

Сборную Грузии по регби возглавил Леван Маисашвили. Он покинул эту должность в октябре прошлого года.


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