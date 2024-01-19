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Ирина Шеразадишвили в финале оперного конкурса «Concurso de Canto Tenor Viñas»
19.01.2024 14:22
Грузинская меццо-сопрано Ирина Шеразадишвили вышла в финал оперного конкурса имени оперного певца Франсиско Виньяса «Concurso de Canto Tenor Viñas». Певица вошла в число 18 лучших участников конкурса.
Оперный конкурс проводится в 61-й раз и состоит из четырех этапов. Финальный этап состоится 19 января в 15:00 часов по испанскому времени в старейшем и главном оперном театре Барселоны – Gran Teatro del Liceo.
Посмотреть финальную часть можно здесь.
Вокальный конкурс имени оперного певца Франсиско Виньяса (Concurso de Canto Tenor Viñas) проводится с 1963 года и является одним из старейших в Европе.
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