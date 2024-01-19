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Здоровье патриарха стабильное, но из-за слабости он не может участвовать во всех службах -Протоиерей Горелишвили
19.01.2024 16:14
Протоиерей Иоанн Горелишвили объяснил, почему Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II не смог провести службу в соборе Пресвятой Троицы по случаю Крещения Господня.
Как он сообщил журналистам, состояние здоровья патриарха стабильное, но из-за слабости он не может участвовать во всех службах.
«Здоровье патриарха стабильное, но из-за возраста и слабости он не может участвовать во всех службах. К сожалению, сегодня он не смог этого сделать», - заявил Иоанн Горелишвили.
Для справки, сегодня Православная Церковь празднует Крещение Господне. В связи с этим днем в соборе Пресвятой Троицы были богослужение и чин освящения воды.
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