|
|
|
Церцвадзе: С точки зрения респираторных инфекций в Грузии ничего особенного не происходит
20.01.2024 15:02
В последнее время в мире, в том числе в Грузии, наблюдается рост респираторных вирусов. Грузия не является исключением. Такое увеличение было ожидаемым. Никакой тревожной или панической ситуации нет, — сообщил Первому каналу Грузии директор Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.
Как отметил Церцвадзе, в феврале-марте может увеличиться количество респираторных инфекций, однако даже в случае роста это не будет тревожной ситуацией, поскольку в Грузии инфекции хорошо контролируются. Вместе с тем, по его словам, оптимальное время для вакцинации – октябрь-ноябрь, и смысла вакцинироваться сейчас уже нет.
«Два случая смерти во время вспышки гриппа в Западной Грузии. И у нас не было ни одной смерти от «Ковида». Это однозначно указывает на то, что в Грузии с точки зрения респираторных инфекций ничего особенного не происходит», — отметил Церцвадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна