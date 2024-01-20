

Церцвадзе: С точки зрения респираторных инфекций в Грузии ничего особенного не происходит

20.01.2024 15:02





В последнее время в мире, в том числе в Грузии, наблюдается рост респираторных вирусов. Грузия не является исключением. Такое увеличение было ожидаемым. Никакой тревожной или панической ситуации нет, — сообщил Первому каналу Грузии директор Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.



Как отметил Церцвадзе, в феврале-марте может увеличиться количество респираторных инфекций, однако даже в случае роста это не будет тревожной ситуацией, поскольку в Грузии инфекции хорошо контролируются. Вместе с тем, по его словам, оптимальное время для вакцинации – октябрь-ноябрь, и смысла вакцинироваться сейчас уже нет.



«Два случая смерти во время вспышки гриппа в Западной Грузии. И у нас не было ни одной смерти от «Ковида». Это однозначно указывает на то, что в Грузии с точки зрения респираторных инфекций ничего особенного не происходит», — отметил Церцвадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





