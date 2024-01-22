

Схема повышения квалификации не адаптирована для учителей негрузиноязычных школ – омбудсмен

22.01.2024 19:18





Народный защитник призывает Министерство образования Грузии скорректировать возможности профессионального развития для учителей негрузиноязычных школ или секторов. Такое заявление омбудсмен сделал после обращения педагогов.



«В офис Народного защитника обратились 461 учитель негрузиноязычных школ/секторов, которые отметили, что реформы, проводимые в системе образования, не могут адекватно ответить на ряд системных вызовов, с которыми сталкиваются этнические меньшинства.



Особенно актуальна сложность получения статуса старшего, ведущего и ментора практикующими учителями, что приведет к их исключению из категории практикующих учителей и лишению статуса учителя», — указано в заявлении омбудсмена.



Народный защитник считает, что соответствующие ведомства должны координировано планировать мероприятия, обеспечивающие своевременное и эффективное изменение статуса учителей негрузиноязычных школ или секторов.



В заявлении также отмечается необходимость способствовать изучению государственного языка. В Аппарате Народного защитника указывают, что в регионах компактного проживания этнических меньшинств программы обучения государственному языку должны быть внедрены и для старшего поколения граждан Грузии.





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