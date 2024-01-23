

С 4 сентября 2023 года за несоответствие нормам выхлопов оштрафованы 3243 правонарушителя

23.01.2024 11:08





С 4 сентября 2023 года сотрудники Департамента надзора за охраной окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии контролируют выбросы автотранспорта в 4 крупных городах Грузии - Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми.



По данным департамента, с момента вступления закона в силу по сей день передвижными экипажами ведомства за несоответствие установленным нормам выхлопов автотранспорта всего были оштрафованы 3243 юридических и физических лица.



«Больше всего штрафов - 1502 сотрудники департамента выписали водителям/владельцам транспортных средств, передвигающихся по Тбилиси; в Кутаиси зафиксировано 707 нарушений, в Батуми - 564, в Рустави - 470.



Из 3243 штрафных квитанций 2785 были выписаны на имя физического лица; в 458 случаях сотрудники департамента оштрафовали юридических лиц.



Также следует отметить, что 1893 штрафных квитанции составлены на водителей легковых автомобилей, микроавтобусов - 1164, грузовых автомобилей - 185, на имя водителя автобуса - 1.



В случае физического лица размер штрафа за несоответствие нормам, установленным законодательством по выхлопам автотранспортных средств, составляет 100 лари в первый раз, 300 лари во второй раз и 600 лари в третий раз. В случае юридического лица штраф составляет 500, 1500 и 3000 лари. Если штраф будет уплачен в течение 10 дней, объем штрафа за правонарушение будет уменьшена на 20%.



Проверить штрафы можно на сайте департамента: www.des.gov.ge. Оплатить штраф можно через сайт МВД www.videos.police.ge», - говорится в информации.





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