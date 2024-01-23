

Врачи в Грузии должны будут сообщать о подарках от фармкомпаний

23.01.2024 13:05





В Грузии может быть принят закон, аналогичный американскому Physician Payments Sunshine Act — он обязывает фармкомпании сообщать о финансовых отношениях с врачами, а медиков — о полученных ими «щедрых подарках».



Об этом сообщил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. По его словам, все, что касается бизнеса фармкомпаний должно быть прозрачным.



Предположительно, в случае принятия закона в Грузии, информация о финансовых отношениях медиков с фармкомпаниями будет находиться в открытой базе и любой пациент сможет сверять с ней назначения лечащего врача.



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