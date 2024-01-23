

«Нарушены фундаментальные права журналистов» — Коалиция за адвокацию медиа

23.01.2024 19:34





Коалиция за адвокацию медиа выразила обеспокоенность и решительно осудила факты незаконного вмешательства в деятельность журналистов и ареста журналиста во время освещения выселения из жилого дома на улице Кекелидзе в Тбилиси.



Как указали в организации, упомянутые инциденты ухудшают медиа-среду и представляют собой явное нарушение основных прав журналистов.



«23 января 2024 года во время освещения процесса выселения из жилого дома, расположенного на улице Кекелидзе в Тбилиси, журналисты он-лайн медиа «Mautskebeli» подверглись физическому насилию со стороны полиции при выполнении своих профессиональных обязанностей. В частности, журналист «Mautskebeli» Рати Ратиани выполнял свои профессиональные обязанности, когда полицейский, применив грубую силу, сбросил его с автомобиля. Указанная акция поставила под угрозу жизнь и здоровье журналиста. Представитель «Mautskebeli» в разговоре с Хартией этики отметил, что правоохранители применили физическое насилие еще к трем журналистам, в том числе к Натии Карчиладзе, Ани Гиоргадзе и Георгию Аробелидзе. Редактор «Mtis ambebi» Гела Мтивлишвили был арестован при исполнении своих профессиональных обязанностей и переведен в вакийский райотдел полиции.



Журналисты играют важную роль в информировании общественности. Незаконное препятствование и арест представителей СМИ в их профессиональной деятельности является одновременно нарушением индивидуальных прав журналистов, а также нападением на демократические институты.



Коалиция за адвокацию медиа призывает Специальную следственную службу срочно расследовать случаи насилия в отношении журналистов, незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность и незаконного задержания. Важно провести быстрое и тщательное расследование указанных инцидентов, после чего должны быть установлены и привлечены к ответственности виновные.





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