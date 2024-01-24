

Подлинность картины Пиросмани из частной коллекции подтвердили в Тбилиси

24.01.2024 13:50





Экспертиза подтвердила подлинность картины грузинского художника-примитивиста Нико Пиромани из частной коллекции.



Картина «Олень» была проверена недавно созданной гослабораторией экспертизы произведений искусства при Музее искусств им. Амиранашвили, сообщило издание Tabula.



Олень был один из любимых персонажей Пиросмани, есть несколько картин с похожим изображением.



После экспертизы подлинник возвращен владельцу, сообщил Национальный музей. Имя владельца не называется, как и даже приблизительная стоимость картины.



Из более чем двух тысяч работ Пиросмани, который жил и умер нищим и безвестным, в наши дни сохранилось около трехсот.



Большинство произведений хранится в коллекциях Государственного музея искусств Грузии, Национальной картинной галереи Грузии (Тбилиси). Несколько десятков картин Пиросмани находятся в музеях Москвы.



Небольшое количество работ хранится в частных коллекциях по миру. В 2018 году картина «Грузинка в лечаки» была продана на аукционе Sotheby’s за 2 230 000 фунтов стерлингов.





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