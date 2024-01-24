

Сотрудники Республиканской больницы вышли на акцию против сноса здания

24.01.2024 20:54





Часть врачей и сотрудники Республиканской больницы вышли на акцию против сноса здания клиники. Сегодня они провели акцию во дворе медучреждения, 26 января они планируют провести масштабную акцию возле здания Минздрава Грузии. Они требуют встречи с главой Минздрава, разъяснений причин сноса здания и определения дальнейших перспектив.



Они не верят обещанию правительства о том, что в этом районе будет построено новое многопрофильное высокотехнологичное медицинское учреждение. Врачи Республиканской больницы предполагают, что территория может быть использована под другие цели.



Кроме того, для них неприемлема перспектива перевода в разные клиники, пусть даже временно. Также неясно, получат ли они работу в новой клинике.



Одной из причин недоверия они называют «беспрецедентно высокие» компенсации. Они считают, что министерство предлагает такую компенсацию, чтобы охладить протест и не отвечать на их вопросы.



По мнению руководителя Трудовой инспекции Беки Перадзе, наоборот, предложение о такой компенсации подчеркивает ответственное отношение государства к врачам.



«Этот пакет предложений еще раз подчеркивает, насколько важен для государства медицинский персонал и вообще любой человек, работающий там. Все предложения, все соглашения, подписанные между сотрудником и клиникой, будут реализованы», — сказал Перадзе в беседе с «Мтавари архи».



Правительство объявило о решении демонтировать Республиканскую больницу 22 января.





Ранее правительство Грузии обсудило демонтаж здания Республиканской больницы. Как казал на заседании премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, реконструкция здания нерентабельна, поэтому старое здание планируется демонтировать, а на базе тбилисской Республиканской больницы будет построена новая современная государственная клиника международного уровня.



«Проведено 5 различных экспертных исследований, подготовлены соответствующие заключения, которые наглядно показали сложную ситуацию в клинике. По заключению специалистов, для того, чтобы клиника соответствовала международным стандартам, реконструкция здания в большинстве случаев невозможна и нерентабельна. Соответственно, планируется демонтировать старое здание и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение — новая Республиканская больница», — сказал Гарибашвили.



По его словам, часть сотрудников Республиканской больницы уже трудоустроена в различных государственных клиниках, остальная часть также будет трудоустроена и «ни один сотрудник не останется без работы».



В правительстве Грузии последний год активно шли разговоры о необходимости демонтировать старое здание Республиканской больницы. В связи с этим грузинские врачи проводили митинги против сноса больницы.





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