

27 января начнется юбилейная неделя, посвященная 100-летию Тенгиза Абуладзе

25.01.2024 11:56





Юбилейная неделя, посвященная 100-летию режиссера Тенгиза Абуладзе, в Национальном архиве Грузии откроется 27 января в 17:00.



Признанные в мире фильмы выдающегося грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе в разное время получали множество международных премий.



В 1956 году на Каннском международном кинофестивале фильм Тенгиза Абуладзе и Резо Чхеидзе «Лурджа Магданы» был признан лучшим короткометражным художественным фильмом.



В 1974 году первый фильм трилогии «Мольба» по произведениям Важа-Пшавела был удостоен Гран-при на XVII Международном кинофестивале авторских фильмов в Сан-Ремо.



Третий фильм трилогии — «Покаяние», снятый в 1984 году, наряду со многими другими наградами получил Гран-при 40-го Каннского кинофестиваля и стал триумфатором фестиваля. Психологическая драма, снятая Тенгизом Абуладзе еще в советский период и годами запрещенная, нашла большой отклик в Европе, ее назвали ласточкой перестройки и нового мира.



В 1987 году в Каннах «Покаяние» было удостоено трёх премий: Гран-при фестиваля, премии жюри Экуменической церкви за гуманизм и премии ФИПРЕСС (Международной федерации кинопрессы).



Следует отметить, что 2024 год также является юбилейным для «Покаяния» — со дня съемок фильма прошло 40 лет.



Юбилейная неделя режиссера продолжится по 31 января в кинозале Национального архива Грузии ретроспективными показами фильмов Тенгиза Абуладзе.







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