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Врачи Республиканской больницы продолжают протест


25.01.2024   12:28


Врачи Республиканской больницы продолжают протестовать во дворе клиники. Они выступают против сноса здания Республиканской больницы.

Как говорят врачи, завтра, 26 января, в 3 часа дня они проведут более масштабную акцию перед Минздравом. Они также не исключают, что акции пройдут у зданий и других госучреждений.

«Мы собираемся продолжать протест, пока что-то не прояснится. Сегодня мы здесь, а завтра будет большой предупредительный митинг у Минздрава. Однако мы знаем, что некоторые вопросы решаются не в Минздраве, поэтому акции, вероятно, будут запланированы возле Дома правительства, и акции могут принять более радикальный характер.

Мы приглашаем всех присоединиться к этому протесту. Это касается не только сотрудников и врачей Республиканской больницы, страна остается без крупнейшей государственной клиники как минимум на 4 года, и мы не можем этого допустить», — заявил Малхаз Гогуа «Мтавари архи».

Правительство объявило о решении демонтировать Республиканскую больницу 22 января. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, реконструкция здания в большинстве случаев невозможна и нерентабельна, поэтому старое здание планируется демонтировать, а на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение.


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