

За месяц в Грузии зафиксировано три случая смерти от гриппа

26.01.2024 18:37





В январе в Грузии было зафиксировано три случая смерти от гриппа, сообщил директор Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиз Церцвадзе в интервью PalitraNews.



«У нас было три подтвержденных случая смерти от гриппа. Напомню, что, например, в США на прошлой неделе зафиксировано 569 случаев смерти от гриппа, а за последнюю неделю – 271. В той же Америке зафиксировано 410 смертей от «ковида». Смертельных случаев от «ковида» в Грузии не было», — заявил Церцвадзе.



По его словам, примерно в 43% случаях речь идет о гриппе H1N1, у каждого пятого пациента – респираторно-синцитиальный вирус. Реже всего встречается штамм H3N2, в 4% случаев.



«Сейчас, когда грипп доминирует, очень важно сделать прививку от гриппа. Это должно быть одним из профилактических приоритетов среди населения», — сказал Церцвадзе.





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