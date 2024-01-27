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В Тбилиси состоялась презентация марки, посвященной 100-летию Государственного университета театра и кино
27.01.2024 13:28
В Государственном университете театра и кино имени Шота Руставели прошла презентация почтовой марки, посвященной 100-летию учреждения вуза.
Согласно информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, марка запущена в обращение с декабря 2023 года и доступна в 80 центрах обслуживания «Почты Грузии» по всей стране.
Автором марки является Баадур Коблианидзе, её тираж составляет 10 000 экземпляров.
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