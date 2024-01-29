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Сандро Базадзе – победитель чемпионата Франции
29.01.2024 00:23
В городе Мезон-Альформа прошел чемпионат Франции по командному фехтованию.
Престижный турнир в очередной раз выиграл клуб «Орлеан», лидером которого является фехтовальщик первый номер в мире — Сандро Базадзе.
За клуб «Орлеан» вместе с нашим соотечественником выступают французские фехтовальщики — Болад Аппит и братья Жан-Филипп и Себастьян Патрис.
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