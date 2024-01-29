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Грузинский форвард Квилитая отказался переходить в российский клуб
29.01.2024 12:38
Российский футбольный клуб «Сочи», финансируемый «Газпромом», хотел купить грузинского футболиста Георгия Квилитая и предлагал ему зарплату в 700 тысяч евро в год, но футболист отказался от этого предложения, поскольку «не хочет играть в России», сообщает Geo Team.
Квилитая в настоящее время играет за кипрский «АПОЭЛ», его контракт истекает через четыре месяца. После этого он сможет либо продлить контракт с нынешним клубом, либо перейти в любой другой клуб.
Агент «Квилитаи» Ираклий Лилуашвили сообщил российскому изданию «РБ Спорт», что предложение от ФК «Сочи» действительно поступило, однако футболист от него отказался, поскольку «существуют другие хорошие варианты, и это основная причина».
Что касается размера предложенной зарплаты, Лилуашвили не пожелал комментировать эту тему.
30-летний Квилитая играет в ФК «АПОЭЛ» третий год. В этом сезоне он забил пять голов.
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