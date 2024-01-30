

Чхаидзе: В январе 2024 года в Грузии зафиксировано 16 случаев кори

30.01.2024 14:55





По заявлению руководителя национальной группы технических консультантов по иммунизации и медицинского директора Центральной детской больницы Иашвили Иване Чхаидзе, в 2023 году в Грузии было зафиксировано 26 случаев кори, а в январе 2024 года - 16.



По его словам, 14 из 16 случаев заболевания корью зафиксированы в столице и большинство приходится на лиц в возраст от 20 до 40 лет.



Кроме того, по словам Иване Чхаидзе, случаев заболевания корью стало больше в Европе. По словам Чхаидзе, высокий уровень заболеваемости корью зафиксирован в России, Казахстане и Азербайджане.



«По классификации ВОЗ Грузия относится к европейскому региону. В Европе у нас катастрофическая ситуация. Если сравнивать с 2022 годом, количество случаев увеличилось в 42 раза. В 2022 году был 941 случай, в 2023 году - 42 000 случаев. В 40 из 56 европейских стран по классификации ВОЗ зафиксирован резкий рост случаев, к счастью, Грузия пока не относится к этой категории. Однако в соседнем Азербайджане в этом плане серьезный взрыв, число случаев кори резко возросло.



Важно, что это касается не только детей. В течение 2023 года у нас было 26 случаев. А в январе 2024 года у нас 16 случаев. В этом смысле рост значительный. Из этих 16 случаев 14 - в Тбилиси, большинство из них - лица в возрасте от 20 до 40 лет.



В плане вакцинации до пандемии страна была лучшей в Европе, у нас был 100% охват вакциной от кори в годовалом возрасте. Вакцину от кори вводят дважды в возрасте 1 года и 5 лет. Полный иммунитет ребенок приобретает при второй вакцинации в возрасте 5 лет. В 2019 году 97% детей в возрасте 5 лет были привиты от кори.



Нынешние цифры такие: 100% снизились до 94%, но самое главное второе - 97% в 5-летнем возрасте снизились до 88%. 88% означает, что в стране не привиты тысячи детей, что, конечно, приведет к росту случаев», - сказал Чхаидзе.



На пресс-конференции в пресс-клубе медиа-холдинга «Квира» он призвал общественность к вакцинации детей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





