

Часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в городской суд

30.01.2024 18:41





Часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в городской суд. Они требуют приостановить и отменить постановление правительства о реорганизации Республиканской больницы и демонтаже здания. В иске есть подписи около 200 сотрудников клиники.



Как рассказала одна из сотрудниц Республиканской больницы Майя Сулаквелидзе, рассматриваются все формы протеста.



«Мы обратились к юридической форме, но я не исключаю радикальных форм протеста, в том числе уличных демонстраций, митингов и голодовок. Это наша четкая реакция на несправедливое решение, которое правительство приняло в отношении Республиканской больницы», — заявила Майя Сулаквелидзе.





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