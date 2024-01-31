

Представительница Грузии выступит во втором полуфинальном шоу Евровидения-2024

31.01.2024 11:27





В Мальмё, городе-организаторе Евровидения-2024, прошла жеребьевка конкурса, на которой было объявлено, что представительница Грузии Нуца Бузаладзе выступит во второй половине второго полуфинального шоу.



Вместе с Грузией во втором полуфинале выступят Австрия, Мальта, Швейцария, Греция, Чехия, Албания, Дания, Армения, Израиль, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Сан-Марино и Бельгия.



Что касается первого полуфинального шоу, то здесь выступят Украина, Кипр, Польша, Сербия, Литва, Хорватия, Ирландия, Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.



В финал автоматически выйдут страны т.н. Большой пятёрки: Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия и прошлогодний победитель – Швеция.



Швеция, Великобритания и Германия смогут проголосовать в первом полуфинале, а Испания, Италия и Франция – во втором полуфинале.



Напоминаем, что конкурс песни Евровидение пройдет 7, 9 и 11 мая в шведском городе Мальмё, на стадионе Мальмё Арена.







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