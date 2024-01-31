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Реорганизация в Тбилисской республиканской больнице завершится не 15 февраля, а 15 марта
31.01.2024 14:59
По сообщению Минздрава Грузии, срок действия предложений, предполагаемых компенсационным пакетом для сотрудников Тбилисской республиканской больницы, продлен на один месяц.
В частности, в ведомстве поясняют, что время для фиксирования собственной позиции и выбора сотрудниками клиники вместо 5 февраля определено до 5 марта. Соответственно, в медучреждении реорганизация завершится не 15 февраля, а 15 марта.
«Данное решение было принято членами рабочей группы Минздрава с учетом пожеланий сотрудников клиники и текущих процессов. В целях предоставления исчерпывающей, подробной информации о Тбилисской республиканской больнице и ее сотрудниках продолжается прямая коммуникация с персоналом клиники. Встречи с руководителями «Медицинского холдинга» и специальной рабочей группы Минздрава будут проходить ежедневно до 5 марта, с 18:00 до 19:00», - отмечается в информации, распространенной ведомством.
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