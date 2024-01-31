

Девять новых 18-метровых автобусов начали обслуживать пассажиров в Тбилиси

31.01.2024 15:07





Мэрия Тбилиси запустила девять новых двухсекционных 18-метровых автобусов по маршруту №302, сообщил сегодня мэр Каха Каладзе.



«С сегодняшнего дня упомянутые автобусы будут ездить из поселения Диди Дигом в направлении высотного корпуса Госуниверситета и заменят 12-метровые автобусы, которые до сих пор ездили по этому маршруту», — сказал Каладзе на заседании правительства.



С прошлой субботы, 27 февраля, 18-метровые автобусы обслуживали пассажиров в тестовом режиме. Теперь же по маршруту №302 они будут выполнять рейсы регулярно.





Двухсекционные автобусы работают на газе и рассчитаны на 162 пассажира (включая 43 сидячих места). Они полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями.



В 2024 году поэтапно планируется ввести в эксплуатацию 160 18-метровых автобусов. Наряду с маршрутом №302 они будут работать на линиях №301 (улица Политковской – район Святой Варвары), №308 (Глдани – улица Бараташвили) и №314 (Диди Дигоми – улица Бараташвили).



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