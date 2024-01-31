

Грузинская телекомпания «Формула» объявила о реорганизации

31.01.2024 17:13





Грузинский оппозиционный канал «Формула», основанный экс-министром обороны Давидом Кезерашвили, объявил о реорганизации и закрытии части программ.



В заявлении телекомпании указано, что с февраля-марта «Формула» полностью перейдет на информационно-аналитический формат.



Реорганизация связана, в частности, с финансовыми проблемами.



«Наряду с политической конъюнктурой на процесс повлияли действовавшие в стране нормативные акты, главной задачей которых было сокращение источников финансирования критических СМИ», – сказано в заявлении телекомпании.



Ранее СМИ сообщили о закрытии ряда развлекательных программ на канале.





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