

Британский клуб «Уотфорд» выкупил грузинского полузащитника Георгия Чакветадзе

01.02.2024 22:23





Георгия Чакветадзе выкупил британский клуб «Уотфорд». До сих пор грузинский футболист играл в клубе на правах годичной аренды. Английский клуб выступил с заявлением по поводу вышеизложенного.



Чакветадзе перешел в «Уотфорд» из бельгийского «Гента» на правах аренды сроком на 1 год в августе 2023 года.



Георгий Чакветадзе начал свою футбольную карьеру в тбилисском «Динамо», а в 2018 году перешёл в бельгийский «Гент». После этого он пропустил почти 2 сезона из-за различных травм. Он также играл на правах аренды в Гамбурге и Братиславе.



В текущем сезоне-2023/24 Чакветадзе провел 26 матчей, в которых 24-летний игрок забил 1 гол и сделал две результативные передачи.





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