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«Они пожалеют о том, что отправили меня в тюрьму» — Ната Перадзе


02.02.2024   16:19


«Они пожалеют о том, что отправили меня в тюрьму, потому что я вынесу изнутри еще много историй», — заявила после ареста гражданская активистка Ната Перадзе.

Перадзе также заявила, что и теперь поступила бы также с иконой на которой был изображен Сталина.

«До сих пор [в суде против активистов] применялись штрафы. Они увидели, что деньги на штрафы собирали, и нас это не остановило, и теперь перешли к методу запугивания. При этом подыгрывают «Альт-Инфо», что вот, мы посадили их за оскорбление вашего святого Сталина», — заявила Ната Перадзе.

Она также заявила, что получила многочисленные угрозы и просила защиты у государства, но безуспешно.

«Как только я выйду из тюрьмы, я установлю памятник жертвам Сталина», — заявила активистка.


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