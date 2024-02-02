Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ведется расследование возможного хищения председателем Ассоциации авторских прав крупной суммы средств


02.02.2024   19:44


Следственный департамент Следственной службы Минфина расследует возможное присвоение председателем Ассоциации авторских прав Грузии крупной суммы средств, принадлежащих авторам-исполнителям. Об этом сообщает Следственная служба.

В следственном департаменте Следственной службы на основании коллективного заявления авторов-исполнителей проводится расследование председателя Ассоциации авторских прав Грузии по факту возможного присвоения крупной суммы принадлежащих авторам-исполнителям (часть третья статьи 182 Гражданского кодекса Грузии).

В целях установления фактических обстоятельств, необходимых для выяснения ситуации по делу, проводятся соответствующие следственные действия.

Учитывая высокий интерес общественности, Следственная служба будет периодически предоставлять общественности информацию о ходе и результатах расследования», — говорится в сообщении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна