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Ведется расследование возможного хищения председателем Ассоциации авторских прав крупной суммы средств
02.02.2024 19:44
Следственный департамент Следственной службы Минфина расследует возможное присвоение председателем Ассоциации авторских прав Грузии крупной суммы средств, принадлежащих авторам-исполнителям. Об этом сообщает Следственная служба.
В следственном департаменте Следственной службы на основании коллективного заявления авторов-исполнителей проводится расследование председателя Ассоциации авторских прав Грузии по факту возможного присвоения крупной суммы принадлежащих авторам-исполнителям (часть третья статьи 182 Гражданского кодекса Грузии).
В целях установления фактических обстоятельств, необходимых для выяснения ситуации по делу, проводятся соответствующие следственные действия.
Учитывая высокий интерес общественности, Следственная служба будет периодически предоставлять общественности информацию о ходе и результатах расследования», — говорится в сообщении.
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