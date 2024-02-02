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Общественные организации призвали Апелляционный суд пересмотреть решение о заключении Наты Перадзе


02.02.2024   21:41


Общественные организации Грузии призывали Апелляционный суд пересмотреть решение, вынесенное Тбилисским городским судом по делу активистки Наты Перадзе.

Напомним, Тбилисский городской суд приговорил Нату Перадзе к 5 суткам административного ареста за то, что она облила краской икону Матроны Московской, на которой также был изображен Сталин. Решение суда будет обжаловано в Апелляционном суде.

По мнению организаций назначенное судом наказание несоразмерно нарушению.

«Согласно Кодексу об административных правонарушениях лишение свободы устанавливается и применяется только в исключительных случаях. Наказание за ненасильственный протест против установки изображения Сталина в соборе Самеба нарушает стандарты соразмерности, установленные Европейским судом по правам человека.

Общественные организации отмечают, что незаконное наказание Наты Перадзе однажды уже становилось предметом обсуждения Европейского суда по правам человека и тогда суд счел наказание несоразмерным.


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