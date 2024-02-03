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Суд освободил задержанных на акции против выселения Георгия Хасая и Акакия Чикобава под залог по 3000 лари
03.02.2024 21:06
Тбилисский городской суд освободил под залог по 3000 лари Георгия Хасая и Акакия Чикобава, задержанных на акции против выселения на улице Кекелидзе.
Процесс состоялся некоторое время назад на основании нового ходатайства прокуратуры.
Сторона обвинения требовала для Георгия Хасая и Акакия Чикобава залога в размере 5000 лари, однако по решению судьи им был определен залог в размере по 3000 лари.
Для справки, заключение в качестве меры пресечения Хасая и Чикобава было избрано 25 января. Кроме того, вчера Апелляционный суд оставил задержанных на акции против выселения на улице Кекелидзе в Тбилиси Георгия Хасая и Акакия Чикобава под стражей. Им предъявлено обвинение по подпункту «в» части 2 статьи 187 УК Грузии.
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