

Председатель АМЮГ: Суд не выполнил возложенную на него функцию и избавился от дела с самого начала

03.02.2024 22:56





Тбилисский апелляционный суд признал недопустимой жалобу Ассоциации молодых юристов Грузии в связи с задержанием Наты Перадзе.



Как пишет в соцсети председатель АМЮГ Нона Курдованидзе, апелляционный суд считает, что аргументы о неприемлемости шаблонные, а новых обстоятельств и доказательств в жалобе нет.



По оценке Курдованидзе, апелляционный суд не выполнил возложенную на него функцию и избавился от дела с самого начала.



«Апелляционный суд Тбилиси признал недопустимой нашу жалобу по делу Наты. Аргументы о неприемлемости шаблонные – мол, в жалобе нет новых обстоятельств и доказательств. Никто не просил обсуждать новые доказательства. Апелляционный суд должен был оценить, насколько обосновано постановление городского суда, особенно в части примененной санкции. Апелляционный суд не выполнил возложенную на него функцию и избавился от дела с самого начала», - пишет Курдованидзе.



Для справки, активистка Ната Перадзе была вчера задержана в собственном доме. Во время задержания она заявила СМИ, что «это пляска под дудку радикалов».



Активистку приговорили к 5 суткам административного ареста за обливание краской иконы Матроны Московской, на которой изображен и Иосиф Сталин. Арест Перадзе избран по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, по факту мелкого хулиганства.





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