

Сборная Грузии по футболу сыграет товарищеский матч с Черногорией

04.02.2024 12:57





Национальная сборная Грузии по футболу 9 июня 2024 года сыграет товарищеский матч с командой Черногории, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Грузии. Матч состоится в Подгорице на стадионе "Градский".



До товарищеского матча с Черногорией 21 марта сборная Грузии встретится с командой Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы.



Играть грузинские футболисты будут без своего лидера Хвичи Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.



Сборная Грузии стала победителем четвертой группы дивизиона С Лиги наций и завоевала право сыграть в полуфинале плей-офф. Первое место в группе позволило Грузии сыграть мартовский матч в Тбилиси.



Что касается Люксембурга, то в плей-офф сборная должна была сыграть с Турцией. Однако турки квалифицировались на Евро-2024 через традиционный отборочный цикл, и это изменило ситуацию на отборочном этапе Евро-2024. Ее место в плей-офф занял Люксембург, вышедший на второе место в группе, где играла Турция.



Календарь игр плей-офф Лиги наций



Полуфиналы, 21 марта 2024 года:

Грузия - Люксембург

Греция - Казахстан.



Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года.





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