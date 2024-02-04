

Леван Горгадзе официально завершил свою карьеру в сумо

04.02.2024 16:04





Левана Горгадзе (Тотиносин Цуёси) официально проводили из большого сумо. Специальное мероприятие состоялось во дворце Рёгоку Кокугикан в Токио.



В церемонии приняли участие действующие и бывшие борцы сумо, в том числе легендарный Ёкодзуна Асашёрю.



Грузинский сумоист Тотиносин объявил о завершении карьеры в мае 2023 года. В последнем сезоне он выступал во втором дивизионе Журио.



В январе 2018 года Леван Горгадзе выиграл Кубок Императора, а в мае того же года получил звание Одзеки, которое является вторым в иерархии сумо.







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