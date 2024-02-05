

К концу 2024 года во всех негрузиноязычных детских садах и школах будет внедрена двуязычная модель образования

05.02.2024 15:38





В регионах компактного проживания представителей этнических меньшинств задачи, определенные в ответ на вызовы в плане знания грузинского языка, направлены на популяризацию государственного языка и повышение уровня знаний, а также улучшение доступа к качественному образованию.



Об этом заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани на комитетских слушаниях в парламенте.



По ее словам, знание государственного языка рассматривается как необходимое условие обеспечения равных возможностей для личностного и профессионального развития, полноценного гражданского и политического участия, обеспечения общения между различными этническими группами и обмена культурой, следовательно - это основа полноценной интеграции для нашего этнически многообразного общества.



"В регионах компактного проживания представителей этнических меньшинств задачи, определенные в ответ на проблемы, существующие в области знания грузинского языка, направлены на популяризацию государственного языка и повышение уровня знаний, а также улучшение доступа к качественному образованию. Запланированные комплексные меры предусматривают повышение качества существующих подходов, а также образовательных ресурсов и обеспечение преподавателями соответствующей квалификации. В целях расширения возможностей изучения грузинского языка к концу 2024 года во всех негрузиноязычных детских садах и школах будет внедрена двуязычная модель образования – двуязычная программа. В результате реализации нашего стратегического видения к 2030 году большинство выпускников всех негрузиноязычных школ будут знать грузинский язык", - отмечает Ахвледиани.



ПО словам госминистра, наряду с усилиями по преподаванию грузинского языка, будет и дальше поддерживаться обучение родным языкам этнических меньшинств, в том числе для малых этнических групп – по запросу местного сообщества.



"В целях развития возможностей получения качественного высшего образования и повышения его эффективности будет проведена адаптация программы «1+4» с учетом существующих потребностей и результатов комплексного исследования программы. Участие в профессиональном образовании будет и дальше поощряться путем предложения программ на грузинском языке и введения курсов профессиональной подготовки в негрузинских школах.



Масштабный проект по улучшению образовательной инфраструктуры сыграет переломный момент в плане доступа к образованию. В регионах Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Кахети в прошлом году было завершено более 20 проектов, а в этом году запланированы работы по строительству/восстановлению 14 детских садов и 13 государственных школ".





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