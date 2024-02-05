

«Институт урбанистического развития» раскритиковал проект комплекса «Orbi» в Бахмаро

05.02.2024 16:46





«Институт урбанистического развития» выступил с заявлением касательно проекта масштабного комплекса «Orbi» в Бахмаро, отметив, что указанный проект противоречит целям устойчивого развития ООН.



По мнению организации указанный комплекс нарушит аутентичность окружающей среды, что приведет к отсутствию интереса со стороны иностранных туристов, что в свою очередь приведет к снижению инвестиций и доходов населения Бахмаро и муниципалитета.



Как указали в организации, с точки зрения планирования, решения по комплексу крайне ошибочны и не принимают во внимание спектр проблем, которые вызовет его строительство.



«Все инвестиции бесполезны для экономики, если за ними не следуют продуманные решения. Яркий пример тому – Гудаури и Бакуриани», — указано в заявлении организации.



Как указали в «Институте урбанистического развития», процесс следует вернуть на стадию проектирования и объявить открытый конкурс на подготовку плана застройки и развития указанной территории.



В организации считают, что правительство должно учесть позицию гражданского и профессионального общества.



В конце 2023 года Агентство пространственного и градостроительного развития утвердило детальный план развития многофункционального комплекса на земельных участках, расположенных в Бахмаро, которые в 2019 государство продало компании «Orbi Group Bakhmaro» году за 1 лари.



Согласно детальному плану застройки, компания «Orbi» получит возможность построить в Бахмаро здания максимальной высотой 16 и 19 метров.



Согласно документу, на определенном участке планируется построить гостиницу, в которой будет располагаться 181 номер.



Строительств продлится около двух лет, его завершение запланировано к декабрю 2025 года.





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