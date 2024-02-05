

В Грузии учредили стипендию имени Виктора Санеева для молодых спортсменов

05.02.2024 20:00





Спортивную стипендию имени легендарного Виктора Санеева учредили в Грузии.



Стипендия будет присуждаться молодым спортсменам из семей, вынужденно перемещенных из Абхазии, за достижения как в олимпийских, так и не олимпийских видах спорта.



На этот год будет выбрано три стипендиата — каждый из них будет получать по 200 лари в месяц, в течение 10 месяцев.



Заявки с 15 февраля до 1 марта будет принимать действующее в изгнании министерство образования и культуры Автономной Республики Абхазия. К заявкам должно быть приложено представление от спортивной федерации, дипломы, рекомендация тренера и копия удостоверения вынужденного переселенца.



Виктор Санеев родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). серебряный призер Олимпийских Игр 1980. Двукратный чемпион Европы (1969, 1974). Шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77). Восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды бил мировой рекорд в тройном прыжке (17,23, 17,39 и 17,44 м).



Виктор Санеев последние годы жизни жил в Австралии, он умер в Сиднее два года назад, на 77-м году жизни.



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