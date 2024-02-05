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Инфлюенсеров могут обязать указывать, что товар рекламируется за деньги
05.02.2024 20:23
Инфлюенсеров могут обязать указывать, что представляемый товар рекламируется за деньги.
С 2025 года может быть задействована законодательная норма, согласно которой в видеороликах может указываться, что конкретная компания заплатила инфлюенсеру определенную сумму за то, чтобы они рассказали о тех или иных товарах или услугах.
Агентство конкуренции и защите прав потребителей запустит стандарт действий для инфлюенсеров в 2024 году. Пока разрабатывается документ, где новые нормы будут прописаны.
«Слово «инфлюенсер» не упоминается. Действующее законодательство о рекламе также учитывает этот вопрос. Основным принципом будет прозрачность при рекламе товаров или услуг, что заключается в идее указывать соответствующее обозначение при размещении рекламы», — заявили Publika в Агентстве.
Инфлюенсер — человек с лояльной аудиторией, которая прислушивается к его мнению и следует его рекомендациям и советам. Чаще всего инфлюенсер — это популярный блогер в социальных сетях.
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