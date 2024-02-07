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Скончался известный грузинский композитор Важа Азарашвили


07.02.2024   15:14


Грузинский музыкант, композитор и педагог Важа Азарашвили скончался в возрасте 87 лет.

Родственники семьи Азарашвили подтверждают информацию.

Важа Азарашвили в 1961 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили.

С 1961 года параллельно с творческой деятельностью занимался и педагогической деятельностью. С 1971 года преподаватель Тбилисской государственной консерватории имени Сараджишвили, профессор (1988); В 1994 году он стал художественным руководителем Государственной филармонии Грузии;

Его творения отличаются разнообразием жанров: симфонические, камерно-инструментальные, музыкальные и эстрадные; Основное направление – инструментальная и поп-музыка.


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