

Скончался известный грузинский композитор Важа Азарашвили

07.02.2024 15:14





Грузинский музыкант, композитор и педагог Важа Азарашвили скончался в возрасте 87 лет.



Родственники семьи Азарашвили подтверждают информацию.



Важа Азарашвили в 1961 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили.



С 1961 года параллельно с творческой деятельностью занимался и педагогической деятельностью. С 1971 года преподаватель Тбилисской государственной консерватории имени Сараджишвили, профессор (1988); В 1994 году он стал художественным руководителем Государственной филармонии Грузии;



Его творения отличаются разнообразием жанров: симфонические, камерно-инструментальные, музыкальные и эстрадные; Основное направление – инструментальная и поп-музыка.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





