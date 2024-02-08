

Московские секс-вечеринки решили продолжать в Грузии

08.02.2024 20:00





Московские власти предупредили организаторов вечеринок для взрослых о запрете любых событий, связанных с секс-тематикой. Об этом говорится в телеграм-канале сообщества Kinky Party, сообщает «Дождь».



«Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — пишут организаторы.



Очередная закрытая вечеринка в Москве должна была состояться 17 февраля, но ее отменили из-за давления властей. Организаторы кинки-вечеринок отметили, что берут паузу в своей деятельности, а вечеринки продолжают проводить в Грузии.



В начале февраля силовики сорвали эротическую вечеринку в Екатеринбурге, она также проходила в закрытом формате.





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