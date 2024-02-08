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Московские секс-вечеринки решили продолжать в Грузии
08.02.2024 20:00
Московские власти предупредили организаторов вечеринок для взрослых о запрете любых событий, связанных с секс-тематикой. Об этом говорится в телеграм-канале сообщества Kinky Party, сообщает «Дождь».
«Несмотря на то, что наши мероприятия всегда соответствовали законодательству и были направлены на создание безопасной, уважительной среды для свободного самовыражения, мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — пишут организаторы.
Очередная закрытая вечеринка в Москве должна была состояться 17 февраля, но ее отменили из-за давления властей. Организаторы кинки-вечеринок отметили, что берут паузу в своей деятельности, а вечеринки продолжают проводить в Грузии.
В начале февраля силовики сорвали эротическую вечеринку в Екатеринбурге, она также проходила в закрытом формате.
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