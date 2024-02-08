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В футболе планируется ввести синюю карточку
08.02.2024 21:13
В профессиональном футболе в ближайшее время введут синюю карточку. Об этом стало известно The Telegraph.
Уточняется, что о нововведении 9 февраля объявит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Получившего синюю карточку будут удалять с поля на 10 минут. За две синие карточки предлагается показывать красную. То же самое произойдет, если футболист получит желтую и синюю карточки.
Синей карточкой будут наказываться преднамеренные фолы, которые являются более явными чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча.
На первом этапе введения нового правила его не будут применять в соревнованиях высшего уровня. Тестирование планируется провести летом в женском и мужских Кубках Англии.
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