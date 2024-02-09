

Состояние раненного на руставском рынке мужчины тяжелое

09.02.2024 16:06





26-летний мужчина, раненный на т.н. стамбульском рынке, находится в клинике «Рустави», он в тяжелом состоянии.



Как сообщила журналистам заведующая отделением неотложной помощи клиники Хатуна Ревазишвили, мужчина получил ранения дробью разных участков тела.



«Пациент с места происшествия доставлен бригадой скорой помощи с множественными небольшого размера огнестрельными ранениями разных участков тела. Состояние пациента оценено как тяжелое. Сейчас он проходит лечение и находится под наблюдением специалистов. На этом этапе он на исследовании компьютерной томографией, после чего будет определяться дальнейшая тактика лечения. Небольшого размера раны отмечаются на груди, лице, животе, передней поверхности бедра и правой верхней конечности. Ранения нанесены дробью. Хирургическое вмешательство пока не проводилось. Мужчине 26 лет», - сказала Ревазишвили.



Для справки, в результате стрельбы на рынке в Рустави погибли 4 человека и один был ранен. Правоохранители задержали мужчину на месте.





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