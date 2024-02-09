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Активисту задержанному на акции против выселения присудили штраф в размере 2000 лари
09.02.2024 19:51
Решением судьи Тбилисского городского суда Кобы Чагунава, активиста Ираклия Какабадзе обязали выплатить штраф в размере 2000 лари.
Какабадзе был задержан 23 января на акции против выселения на улице Кекелидзе в Тбилиси. Ему предъявлено обвинение в неповиновении сотрудникам полиции (ст. 173 КоАП).
23 июня полиция арестовала в общей сложности 20 человек, 18 из которых были обвинены в административном правонарушении, а двоим — Георгию Хасая и Како Чикобава было предъявлено обвинение по подпункту части 2 статьи 187, в которой говорится о групповом нанесении ущерба чужому имуществу. Речь идет о повреждении стекол автомобиля, принадлежащего Национальному исполнительному бюро.
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