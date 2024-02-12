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В Сборной Грузии по баскетболу новый легионер
12.02.2024 22:19
За сборную Грузии по баскетболу будет играть новый легионер. По данным Федерации баскетбола Грузии, в сборной будет играть 30-летний защитник тель-авивского «Маккаби» Джо Томасон.
После начала российско-украинской войны Джо Томасон в июле 2022 года подписал контракт с российским клубом «Зенит» (Санкт-Петербург), чем заслужил критику. Из-за критики он на это время закрыл свою учетную запись в Твиттере. Томассон покинул Россию через 6 месяцев и в январе 2023 года перешёл в греческий клуб «Прометеая Патрас».
Американский баскетболист Джо Томасон начал свою карьеру в 2016 году. Он выступал за 10 разных клубов.
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