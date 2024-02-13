

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте посетят Тбилиси в рамках Международного театрального фестиваля

13.02.2024 12:20





Актеры Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте посетят столицу в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля.



С участием известных актеров зрители смогут увидеть спектакль Тимофея Кулябина «В одиночестве хлопковых полей» (совместная постановка латвийского театра «Дайле» и Екатерины Якимовой). Спектакль пройдет 22 и 23 марта в Театре Грибоедова. Продажа билетов уже началась.



23 марта в 12:00 в театре «Мастерская 42» Джон Малкович и Индеборга Дапкунайте проведут встречу с профессионалами и зрителями.



Тбилисский международный фестиваль был основан в 2009 году при поддержке мэрии Тбилиси. За 15 лет фестиваль принял более 200 международных компаний из разных стран мира: Италии, Германии, Израиля, Англии, Польши, Хорватии, Азербайджана, Турции, Эстонии, Швеции, Ирана, Кореи, Литвы, Китая, Австрии, Франции, Тайваня, Финляндии, Эстонии, Армении, Японии, Индии, Украины. Гостями фестиваля были такие звезды, как: Робер Лепаж, Аймунтас Некрошиус, Джорджио Стреллер, Пипо Дельбоно, Сильвиу Пуркарете, Акрам Хан, Кшиштоф Варликовский, Майя Клечевска, Филипп Жант, Алвис Эрманес, Джон Малков, Лукаш Тварковский, Нино Харатишвили.



В Грузии также находились представители таких компаний, для которых Тбилисский театральный фестиваль открыл путь к международному признанию, а общее количество зрителей превысило 77 200 человек.







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