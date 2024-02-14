

В десяти городах Грузии открылись диализные центры

14.02.2024 11:38





В этом году по всей стране открылись 10 сервис-центров диализа. В результате изменений расширился географический охват и доступность обслуживания, поэтому бенефициары смогут получать сервис в своем городе, недалеко от дома.



Медицинские учреждения полностью оснащены необходимым оборудованием для проведения диализа. Лица, нуждающиеся в гемодиализе, будут ежедневно обслуживаться надлежащим образом переподготовленным медицинским персоналом. Новые сервис-центры диализа были организованы в результате сотрудничества с частным сектором, при участии Минздрава.



Примечательно, что географическая доступность особенно важна, так как до этого бенефициарам приходилось несколько раз в неделю преодолевать километры до разных городов для проведения процедуры, что было связано с ухудшением состояния здоровья, тратой времени и средств.



Сегодня в 49 муниципальных единицах страны центры диализа ежедневно обслуживают 2600 пациентов. О расширении программы было объявлено Министерством здравоохранения в апреле 2022 года, после чего в том же году сервис был задействован поэтапно в Местия, Амбролаури, Ланчхути, Казбеги и Тианети.



В ближайшее время медицинские услуги будут также задействованы в Каспи, Цагери, Цнори и Дедоплисцкаро.





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