

Мэрия Тбилиси демонтирует АЗС на спуске от площади Героев

14.02.2024 14:48





Мэрия Тбилиси демонтирует автозаправочные заправочные станции (АЗС) расположенные по дороге от площади Героев к Лагуна Вере. На их месте будет проложена дополнительная полоса движения. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. По его словам, с владельцами заправок уже достигнута договоренность — после демонтажа для продолжения деятельности им будут выделены участки в разных районах города.



По словам Кахи Каладзе, работать над этим проектом начали несколько лет назад. Однако тогда им не удалось договориться с владельцами заправок. Потом началась пандемия, и проект был временно остановлен.



Он также указал, что без устройства дополнительной полосы проблему заторов на этом участке было бы невозможно решить.



«Хочу поблагодарить владельцев за сотрудничество. Соглашение достигнуто. Произойдет смена локации, будут демонтированы заправочные станции и будет реализован конкретный проект, который обеспечит движение (автомобильных) потоков», — сказал Каладзе.



Демонтаж заправок начнется после того, как решение правительства Тбилиси будет поддержано городским советом.





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