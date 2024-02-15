

Протоиерей Георгий Мамаладзе освобожден из тюрьмы по УДО - адвокат

15.02.2024 11:00





По заявлению адвоката протоиерея Георгия Мамаладзе Георгия Панцулая, протоиерей освобожден из тюрьмы посредством т.н. комиссии по УДО (условно-досрочному освобождению).



Как сообщил «IPN» адвокат, Мамаладзе до окончания срока отбывания наказания оставалось около 1 года и 9 месяцев.



«Могу подтвердить, что он действительно вышел. Вышел посредством комиссии по УДО. Его выпустили из тюрьмы несколько часов назад, соответственно, официальных деталей нам не передали, но могу подтвердить, что его освободили сегодня вечером.



Протоиерею оставалось около 1 года и 9 месяцев», - заявил адвокат.



Для справки, протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском аэропорту 10 февраля 2017 года. Суды всех трех инстанций признали его виновным в подготовке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II Шорены Тетруашвили с использованием цианида по мотиву мести и приговорили его к 9 годам лишения свободы.





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